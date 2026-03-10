قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن أسعار الخبز السياحي سترتفع بنفس نسبة زيادة أسعار المحروقات، والتي تقارب 30%، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على استمرارية عمل المخابز وتغطية تكاليف الإنتاج المتزايدة.

وأضاف غراب، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الزيادة لن تؤثر على الخبز المدعوم، مشيراً إلى استمرار الدعم الحكومي لضمان وصول الخبز الأساسي لجميع المواطنين بنفس السعر الحالي.

وأوضح أن شعبة المخابز ستشدد على الحملات التفتيشية لضبط الأسواق، مشدداً على أنه لن يُسمح لأي مخبز بتقليل وزن الأرغفة أو خفض الجودة، حفاظاً على حقوق المستهلكين.

وأكد على التعاون الكامل مع الجهات الرقابية، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات لضمان شفافية تطبيق الأسعار الجديدة.

واعتبارًا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء، رفعت مصر رسميًا أسعار البنزين بأنواعه والسولار وغاز تموين السيارات، وفق بيان الوزارة الصادر اليوم.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

-بنزين 95.. 24 جنيهاً للتر بدلا من 21 جنيها سابقا.

-بنزين 92 .. 22.25 جنيه بدلا من 19.25 جنيه.

-بنزين 80 ...20.75 جنيه بدلا من 17.75 جنيه.

-السولار .... 20.50 جنيه بدلا من 17.5 جنيه.

-غاز تموين السيارات 13 جنيها / م3 بدلا من 10 جنيهات.