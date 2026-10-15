جوني ديب يكشف البوستر الدعائي لأحدث أفلامه إيبنزر استعدادا لطرحه نوفمبر المقبل

طرح الفنان الأمريكي جوني ديب، البوستر الدعائي لأحدث أفلامه السينمائية «Ebenzer إيبنزر»، استعدادًا لطرحه في صالات السينما يوم 13 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يؤدي جوني ديب ضمن أحداث الفيلم شخصية «إيبنزر سكروج»، وهي واحدة من أهم الشخصيات الروائية التي كتبها الروائي الإنجليزي تشارلز ديكنز في رواية تحمل الاسم نفسه.

وشخصية «إيبنزر» رجل أعمال ثري للغاية، لكنه بخيل وقاسٍ، ويكره عيد الميلاد وكل ما يرمز إلى الفرح والعطاء، ويعيش وحيدًا ومعزولًا في منزله القديم، ولا يهتم بأي أمور عاطفية في حياته، فلا عائلة ولا أقارب ولا أبناء، فهو لا يشغله سوى المال.

وتبدأ القصة ليلة عيد الميلاد عندما تزوره ثلاثة أشباح: "شبح الماضي الذي يعرض عليه ذكريات طفولته وشبابه، وشبح الحاضر الذي يريه سعادة الناس رغم فقرهم، وشبح المستقبل الذي يريه موته المحتوم وكيف أن الناس ستنبذه وتتحدث عنه بالسوء بعد رحيله، وبسبب ذلك يبدأ في التحول إلى شخص كريم ومحب للآخرين".