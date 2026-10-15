جهاز شئون البيئة يشارك في معرض مصر للطاقة 2026 للتوعية بالممارسات المستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر

- منال عوض: حريصون على تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع ونشر الثقافة البيئية

- شريف عبد الرحيم: المعرض منصة للتواصل مع المتخصصين والمهتمين بقطاع الطاقة وتشجيع الاستخدام الرشيد للموارد

شارك جهاز شئون البيئة، من خلال الإدارة المركزية للإعلام والثقافة والتوعية البيئية، في فعاليات معرض «مصر للطاقة 2026»، الذي أقيم تحت رعاية الجهاز خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، في إطار جهود نشر الوعي البيئي والتعريف بالمشروعات والمبادرات التي تنفذها وزارة التنمية المحلية والبيئة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن مشاركة الجهاز في المعارض والفعاليات المتخصصة تأتي في إطار الحرص على تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وتبادل المعرفة والخبرات، ونشر الثقافة البيئية، بما يدعم المشاركة المجتمعية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن مشاركة الجهاز تضمنت جناحًا خاصًا يستعرض عددًا من المشروعات والمبادرات البيئية التي ينفذها بالتعاون مع الجهات المختلفة، بجانب عرض مطبوعات ومواد إرشادية وتوعوية تتناول أبرز القضايا البيئية، وتسلط الضوء على جهود حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشار عبد الرحيم، إلى أهمية المعرض باعتباره فرصة للتواصل المباشر مع المتخصصين والمهتمين بقطاع الطاقة، والتعريف بدور الجهاز في دعم الممارسات البيئية المستدامة، وتشجيع الاستخدام الرشيد للموارد والطاقة، والحد من الآثار البيئية للأنشطة المختلفة.

وتأتي المشاركة ضمن جهود جهاز شئون البيئة لتعزيز الوعي بالقضايا البيئية، وتوسيع نطاق التواصل مع الجمهور، والتعريف بالممارسات التي تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم مسارات التنمية المستدامة.