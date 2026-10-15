ترامب يلغي البث المباشر لإعدام نضال حسن

قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء البث المباشر المزمع لعملية إعدام الرائد السابق في الجيش الأمريكي، نضال حسن، الذي قتل 13 شخصا في قاعدة فورت هود، ‌قائلا اليوم الخميس إنه نقض قرار وزير الدفاع الأمريكي الذي كان يعتزم تحويل العملية إلى مشهد علني.

وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن نضال حسن سيُنفذ بحقه قرار الإعدام رميا بالرصاص في الثالث من ديسمبر في فورت هود بولاية تكساس، حيث نفذ حسن الهجوم عام 2009، وفاجأ هيجسيث كثيرين بقوله إن الإعدام سيبث على الهواء مباشرة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وكتب ترامب في منشور على منصات التواصل الاجتماعي "أعتقد أن بث عملية الإعدام ليراها الجميع كان من الممكن أن يكون رادعا قويا للعالم ليشهد كيف تتعامل أمريكا مع ‌الإرهابيين والحثالة أمثال حسن، لكن الكثير من الأشخاص الطيبين ذوي النوايا الحسنة يفضلون ألا يشاهدوا موته، سواء عبر البث المباشر أو أي وسيلة مرئية أخرى".

وأضاف "سيموت، كما هو مقرر، رميا بالرصاص، لكن هذا الحدث لن يبث".

ولا يعرف عن أي دولة أخرى أنها تبث عمليات الإعدام القضائية عبر التلفزيون أو البث المباشر.

وسيتمكن أقارب الذين لقوا مصرعهم في واقعة فورت هود من حضور عملية الإعدام شخصيا إذا اختاروا ذلك، وفقا لما هو متبع في عمليات الإعدام الأمريكية.

وثبتت إدانة حسن، وهو طبيب نفسي سابق في الجيش الأمريكي، في محاكمة عسكرية بقتل 13 شخصا بالرصاص في فورت هود بولاية تكساس عام 2009.

وكان هيجسيث قد قال إن بث عملية الإعدام ضروري لضمان إدراك الناس أن "هناك عواقب وخيمة لهذه الأنواع من الأمور".