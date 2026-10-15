أمرت النيابة الإدارية باستدعاء مدير إدارة التنظيم بحي غرب الإسكندرية، والمختصين بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي، على خلفية ظهور ميل مفاجئ بأحد العقارات كما أمرت النيابة بالاستعلام عن نتيجة التصرف الجنائي في الواقعة.

يأتي ذلك في ضوء ما رصدته وحدة الإعلام والرصد بشأن حادث حدوث ميل مفاجئ وشديد بأحد العقارات الكائنة برقم (٢٧) بشارع المازني، بنطاق حي غرب محافظة الإسكندرية، باشرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية – القسم الثاني – تحقيقات عاجلة في الواقعة.

إذ كلفت المستشارة ريهام زكي - مديرة النيابة، فريقًا من أعضاء النيابة بالانتقال إلى موقع العقار لإجراء المعاينة اللازمة؛ حيث انتقل كلٌّ من المستشار أيمن عبد المهيمن، وعمر سعد، وكيل النيابة، إلى موقع العقار، يرافقهما مهندسة من المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية، وسكرتير عام حي غرب، ومدير الإدارة الهندسية بالحي.

و أسفرت المعاينة عن أن العقار يتكون من طابق أرضي وميزانين وسبعة طوابق علوية، وأنه تعرض لميل مفاجئ مطلع الشهر الجاري، الأمر الذي استلزم إخلاءه من قاطنيه، إلى جانب إخلاء عدد من العقارات المجاورة، حفاظًا على سلامة الأرواح، مع حظر التواجد في محيطه. كما تبين أنه قد جرى هدم ثلاثة طوابق منه، وأن أعمال الهدم لا تزال جارية تمهيدًا لإزالته بالكامل حتى سطح الأرض.

وعقب انتهاء المعاينة، انتقل أعضاء التحقيق إلى ديوان عام حي غرب الإسكندرية، حيث تبين، من خلال مطالعة ملف العقار، صدور قرار بترميمه لم يستجب له قاطنوه، ولم يُنفَّذ، وقد حُرِّر محضر بشأن عدم تنفيذ القرار.

كما اطلعت النيابة على التقرير الفني المبدئي بشأن حالة العقار، والمُعد بمعرفة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.

وفي ضوء ما أسفرت عنه إجراءات التحقيق، أمرت النيابة الإدارية باستدعاء مدير إدارة التنظيم بحي غرب الإسكندرية، والمختصين بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي، كما أمرت بالاستعلام عن نتيجة التصرف الجنائي في الواقعة وجارٍ استكمال التحقيقات.