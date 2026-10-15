نتنياهو يكشف عن تفاصيل اتصال هاتفي مع الشرع قبل عام

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أجرى محادثة هاتفية "قصيرة وحادة" مع الرئيس السوري أحمد الشرع، قبل أكثر من عام.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارة إلى مقر حزب الليكود في بلدة يركا الدرزية شمال إسرائيل، حيث تحدث أمام أعضاء الحزب ومؤيديه من أبناء الطائفة الدرزية عن تعامل حكومته مع التطورات في سوريا، وفقا لمحطة "آي 24" الإخبارية الإسرائيلية.

ووفقا لنتنياهو، جرت المكالمة عقب قصف إسرائيل لوزارة الدفاع السورية وتوجيه ضربات قرب القصر الرئاسي في دمشق، في يوليو 2025.

ويعد هذا الإعلان أول تقرير عن إجراء محادثة بين نتنياهو والشرع، الذي تولى السلطة أواخر عام 2024 بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وقال نتنياهو عن المكالمة: "اتصلت بالشرع. كانت محادثة قصيرة للغاية وحادة جدا. وتوقفت على إثرها عمليات المذبحة (التي كانت تستهدف الدروز في سوريا)"، على حد تعبيره.

وذكرت إسرائيل حينها أن "القصف كان يهدف إلى حماية الدروز في جنوب سوريا"، في ظل صراع طائفي شهدته محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف نتنياهو أمام الحضور في المؤتمر: "سأبذل قصارى جهدي لحماية إخواننا وإخوانكم"، على حد تعبيره.

وتجري إسرائيل وحكومة الشرع حاليا مناقشات حول التوصل إلى اتفاق أمني، حيث تطالب سوريا بانسحاب قوات الاحتلال من المنطقة العازلة التي سيطرت عليها بعد الإطاحة بنظام الأسد، الأمر الذي ترفضه تل أبيب.