مسئول إيراني: مضيق هرمز مغلق وأي عبور يتطلب التنسيق معنا

حذّر نائب قائد الجيش الإيراني لشؤون التنسيق، حبيب الله سياري، الخميس، من محاولات عبور مضيق هرمز، مؤكدًا أن المضيق مغلق، وأن أي عملية عبور يجب أن تتم بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن سياري قوله، خلال مشاركته في برنامج، إن القوات المسلحة الإيرانية تمتلك قدرة كاملة على مراقبة مضيق هرمز والسيطرة عليه.

وأضاف: "مضيق هرمز مغلق، ولو لم يكن مغلقًا، لكان النفط يمر عبره، ولما ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة، هذه المسألة واضحة تمامًا".

وادعى سياري أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تتمتع بوجود قوي في الجزء الغربي من المضيق، فيما تنتشر قوات البحرية التابعة للجيش الإيراني في جزئه الشرقي وشمال بحر عُمان، مؤكدًا أن طهران تفرض سيطرة كاملة على المنطقة.

وبشأن السفن التي ترغب في عبور المضيق، قال سياري: "إذا كان هناك عبور، فيجب أن يتم بالتنسيق، وإلا فأنتم ترون ما يحدث في الأخبار".

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومنشآت أمريكية في دول عربية، بعضها من أبرز منتجي النفط والغاز.

ووقعت واشنطن وطهران في 18 يونيو الماضي مذكرة تفاهم وبدأتا مفاوضات، لكنها انهارت جراء خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميًا.

وتسببت الحرب والتوترات المستمرة والغموض بشأن المفاوضات في ارتفاع أسعار الطاقة، ما انعكس على قطاعات عديدة وأسهم في زيادة التضخم في دول كثيرة.

وقفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنحو 9.1 بالمئة خلال سبتمبر، ما ساهم في تسارع التضخم، وفق المكتب.

وتأتي هذه المؤشرات قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر، ما يشكل تحديًا للرئيس الجمهوري دونالد ترامب.