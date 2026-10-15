سفير مصر في لبنان يقدم أوراق اعتماده للرئيس جوزاف عون

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قدم سفير مصر لدى بيروت السفير تميم خلاف، اليوم الخميس، أوراق اعتماده سفيرًا لمصر لدى لبنان إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت بالقصر الجمهوري.

وأبدى السفير تميم خلاف اعتزازه بتعيينه سفيرًا لمصر لدى لبنان، مؤكدًا التطلع إلى تكثيف التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات اللبنانية لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين.

وأكد خلاف خلال اللقاء خصوصية العلاقات المصرية - اللبنانية وعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، وحرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم للبنان في هذه المرحلة الدقيقة.

وأعرب خلاف، للرئيس اللبناني عن تطلعه إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس خصوصية العلاقات الثنائية، ويسهم في الارتقاء بمستوى التعاون في القطاعات والمجالات المختلفة.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود والاتصالات المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لدعم الأمن والاستقرار في لبنان.