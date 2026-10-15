التعاون الخليجي يعلن إعادة جدولة موعد القمة الخليجية الأوروبية

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الخميس، إعادة جدولة موعد القمة الخليجية الأوروبية إلى موعد آخر يتم التوافق عليه لاحقا؛ بسبب استمرار الحوثيين في محاولة استهداف السعودية.

وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة، أن إعادة جدولة موعد القمة يرجع إلى "استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في محاولاتها لاستهداف المملكة العربية السعودية وأعيانها المدنية، بما يهدد أمن وسلامة المدنيين الآمنين، ونظراً لتمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي، وحرصاً على سلامة الوفود المشاركة".

وأوضحت الأمانة أن موعد القمة الخليجية الأوروبية، المقرر انعقادها في مدينة الرياض يوم 24 أكتوبر، ستعاد جدولته إلى موعد آخر يتم التوافق عليه لاحقاً بين الجانبين الخليجي والأوروبي، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأكد البديوي، في البيان: "العمل لتهيئة الظروف المناسبة لعقد القمة، بما يخدم أهدافهما (الجانبين الخليجي والأوروبي) طويلة المدى في تعزيز واستكمال مسيرة التعاون في العديد من الجوانب بين دول المنظمتين، وبما يحقق النمو والازدهار لدولهما وشعوبهما".