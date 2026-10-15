نتنياهو يعلن بناء عائق ضخم يمتد من نهر اليرموك إلى إيلات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جولة ميدانية في غور الأردن برفقة وزير الجيش وقادة الجيش، عن بناء عائق ضخم على الحدود الشرقية يمتد من نهر اليرموك حتى إيلات.

وبحسب ما نشرته وكالة «صدي نيوز» الفلسطينية، ذكر نتنياهو أن هذا المشروع يتم بناؤه كإضافة لتعزيز الأمن، إلى جانب المناطق الأمنية الموجودة في لبنان وسوريا وقطاع غزة.

وأشار نتنياهو إلى أن العمل يجرى لإحاطة إسرائيل بعائق ضخم، مدعومًا بالقوات وخطط لمواجهة المسيرات، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل حماية قصوى تهدف إلى عدم إتاحة المجال لأحد حتى للتفكير في اجتياح إسرائيل.

وتأتي تصريحات نتنياهو، في أعقاب رفض إسرائيل السماح بتنفيذ مشروع لإنشاء موقع عسكري متقدم في قطاع غزة لصالح مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب تقرير لصحيفة «جارديان» البريطانية، منعت إسرائيل دخول المقاولين والشاحنات لبدء الأعمال، وذلك رغم أن الموقع المقرر إنشاؤه يستوعب 150 جنديا دوليا، ليكون نقطة انطلاق لقوة استقرار دولية.

وبحسب الصحيفة، لا يزال المشروع متعثرا بعد شهرين على إسناد عقد الإنشاء إلى شركة أمريكية، كما نقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن إسرائيل لن تفتح معبر رفح.

ويأتي تعثر المشروع في وقت يراهن فيه ترامب على دور مجلس السلام في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، التي أدرجها ضمن ثماني حروب قال إنه نجح في تسويتها.