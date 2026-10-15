الجيش الإيراني: اندلاع حريق في ناقلة نفط حاولت دخول المنطقة المحظورة شرق مضيق هرمز

أعلن الجيش الإيراني، مساء الخميس، اندلاع حريق في ناقلة نفط قال إنها حاولت عبور منطقة محظورة شرقي مضيق هرمز، بعد تعطيل أنظمة التتبع الخاصة بها.

وأوضح الجيش، في بيان، أن فرق المراقبة التابعة للبحرية رصدت الناقلة خلال دوريات في الجزء الشرقي من المضيق، مشيرًا إلى أنها كانت داخل المنطقة المحظورة في بحر عُمان عندما اشتعلت فيها النيران.

وفي سياق متصل، أكد مساعد قائد الجيش الإيراني لشئون التنسيق، العميد البحري حبيب الله سياري، أن المرور عبر مضيق هرمز يتطلب التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، مدعيًا أن هذه القوات تفرض سيطرة كاملة على المنطقة وتراقب حركة الملاحة فيها.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء «إرنا» عن سياري، قوله إن استمرار ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة ودول أخرى يعكس تأثير إغلاق المضيق أمام حركة نقل النفط.

وأضاف أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري تنتشر في الجزء الغربي من المضيق، فيما ينتشر الجيش الإيراني في شرقه وشمال بحر عُمان، محذرًا من أن أي عبور من دون تنسيق قد يؤدي إلى عواقب.

ولم يتضمن البيان تفاصيل عن هوية الناقلة أو حجم الأضرار الناجمة عن الحريق أو مصير طاقمها.