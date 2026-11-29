رد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، على التساؤلات حول كيفية تسبب سيارة ملاكي صغيرة في انقلاب شاحنة فنطاس ضخمة تحمل ما بين 40 إلى 50 ألف لتر من الوقود على الطريق الدائري.

وقال خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «هذا أمر غريب جدًا، من الغريب جدًا أن تتسبب هذه الصدمة في انقلاب السيارة بهذا الشكل، واللافت أن السائق هنا لم يقم بمناورة حادة، بل انقلبت الشاحنة على الفور بعد الصدمة مباشرة، وهذا شيء غريب جدًا».

ولفت إلى وجود نظام لتدريب السائقين وبرامج محاكاة لتفادي الحوادث أثناء السير، قائلا: «عمر هذه الخبطة ما تأثر على انقلاب شاحنة الوقود بالتأكيد»، ولكنها قد تؤدي إلى اختلال توازن السائق أو تملك الخوف منه فيتخذ إجراءات بمناورات حادة قد تتسبب في انقلاب الشاحنة.

وأوضح أن صهريج الوقود يكون مقسما من الداخل بحواجز معدنية، للتحكم في حركة الوقود أو أي سائل أثناء النقل والحركات الفجائية، بما يضمن انتظام سير الشاحنة وعدم اختلال توازنها.

وأضاف أن سيارات نقل المواد البترولية مزودة بعوامل حماية لمنع التسرب، تشمل جدارا حمائيا جانبيا علويا وسفليا يثبت الصهريج بجسم السيارة ويمنع انفصاله عن جسم الشاحنة أو سقوطه، فضلا عن «التأمين التام» لكل الصمامات ببلوف أمان، بحيث يصاحب كل بلف تفريغ بلف أمان.

وتساءل عن كيفية حدوث تسرب الوقود في حادث الوراق رغم توافر عوامل الحماية والأمان بالشاحنة، قائلا: «كيف تسرب البنزين؟ هل الصهريج سقط على سيخ حديد مثلا أو شيء صلب جدًا أثناء الوقوع على الحاجز، هل ممكن أن يتسبب في حدوث ذلك؟».