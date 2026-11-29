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تلقى ريال مدريد خسارته الثالثة في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما سقط أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.
وتقدم ألافيس عن طريق توني مارتينيز في الدقيقة 22، قبل أن يعزز أنجيل بيريز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 61، فيما سجل الفرنسي كيليان مبابي هدف ريال مدريد الوحيد بعد ثماني دقائق، دون أن ينجح أصحاب الأرض في العودة إلى المباراة.
وبهذه النتيجة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 33 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة خلف أتلتيكو مدريد، الذي انتصر على إلتشي بنتيجة 3-2، بينما يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 36 نقطة، مع امتلاكه فرصة توسيع الفارق عندما يواجه ديبورتيفو لاكورونيا الأحد.