• أعمل على فيلمى الروائى الطويل الأول «اللى فات مات» وسعيد بتجربة «القصص»

للمرة الثالثة شارك الممثل والمخرج عمرو عابد بفيلم من إخراجه فى مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، من خلال فيلم «نقطة بيضا»، فى مشاركة يعتز بها، خاصة أن المهرجان شهد انطلاقته الإخراجية، وفى حواره مع «الشروق»، يتحدث عن تجربته الجديدة، ومصدر إلهام الفيلم، ورؤيته للعلاقة بين التمثيل والإخراج، كما يكشف عن مشروعاته المقبلة..

< من أين جاءت فكرة فيلم «نقطة بيضا»؟

- استلهمت الفكرة من تجربة شخصية مررت بها عندما كنت مراهقًا، وظلت تشغل تفكيرى لسنوات، لأنها كانت لحظة مفصلية فى علاقتى بنفسى. وعندما شعرت بأنها تلاحقنى باستمرار، قررت تحويلها إلى فيلم سينمائى.

وتدور الأحداث حول مراهق يسافر إلى إسبانيا مع إحدى فرق المسرح، فى أول تجربة له خارج مصر، وهناك يتعرف على فتاة وتنشأ بينهما علاقة عاطفية تغير نظرته إلى العالم، وتضعه أمام صراع داخلى بين مشاعره وقناعاته الدينية، ليبدأ رحلة من التساؤلات حول هويته وانتمائه واكتشاف ذاته.

< ولماذا اخترت هذا الاسم؟

- العنوان مستوحى من أغنية «نقطة بيضا» لفريق «كايروكى»، فقد كنت أستمع إليها باستمرار خلال الفترة التى كتبت فيها الفيلم، وتأثرت بالاسم وشعرت بأنه مناسب للحكاية.

< هل تفكر فى جمهور معين أثناء الكتابة؟

- لا أفكر فى نوعية الجمهور عندما أكتب أفلامى، فالأفلام القصيرة الثلاثة التى قدمتها انطلقت من أفكار كانت تشغلنى لفترات طويلة، وقررت التعبير عنها من خلال السينما.

< كيف تصف مشاركتك الثالثة فى مهرجان القاهرة السينمائى؟

- أنا محظوظ جدًا بأن يستقبل المهرجان ثلاثة أفلام من إخراجى، فهناك كثيرون يتمنون المشاركة بفيلم واحد ولا تتاح لهم الفرصة، وأعتز كثيرًا بمهرجان القاهرة، فهو من أعرق المهرجانات فى العالم العربى وإفريقيا، كما أنه شهد انطلاقتى كمخرج.

< كيف يمكن تعزيز وصول الأفلام القصيرة إلى الجمهور؟

- على صناع الأفلام القصيرة، إلى جانب المشاركة فى المهرجانات، الاهتمام بالترويج لأعمالهم عبر المنصات الرقمية، لأنها فرصة مهمة للوصول إلى الجمهور، خاصة الشباب، وعندما تدرك المنصات أن عرض هذه الأفلام يمكن أن يحقق عائدًا، ستتجه بصورة أكبر إلى شرائها.

< هل كان الإخراج شغفك الأول قبل التمثيل؟

- بالفعل، بدأ شغفى بالإخراج منذ زمن طويل، حتى قبل دخولى مجال التمثيل، كنت أرغب فى البداية فى أن أصبح مخرجًا مسرحيًا، ثم جاءت بدايتى كممثل وانشغلت بالتمثيل، لكن الإخراج ظل حاضرًا فى تفكيرى، حتى قررت اتخاذ الخطوة الأولى بالتوازى مع عملى كممثل.

< هل تفضل الإخراج على التمثيل؟

- لا أفضل أحدهما على الآخر، وأتعامل مع كل مشروع على حدة، ولا أرى أن انشغالى بالإخراج أو كتابة فيلم يمنعنى من العمل ممثلًا، أستطيع التنسيق بين المجالين، ولا أؤمن بمقولة «صاحب بالين خسران منهم بال»، لأنها مقولة محبطة تعطل التطور، فالإنسان يستطيع العمل فى مجالين وتطوير نفسه فيهما، بل قد يسهم أحدهما فى إثراء الآخر.

< هل تساعدك خبرتك كممثل فى عملك مخرجًا؟

- بالتأكيد، بنسبة 100%، فدخولى مجال الإخراج جاء من خلفية ممثل، وهذا يساعدنى كثيرًا فى التواصل مع الممثلين وفهم احتياجاتهم، كما أن قراءتى لعشرات، وربما مئات، السيناريوهات من وجهة نظر الممثل منحتنى فهمًا مختلفًا لطريقة حكى القصة؛ ففى مرة أؤديها أمام الكاميرا، وفى أخرى أكون المخرج الذى يوظف العناصر المختلفة لتقديمها.

< كيف تنظر إلى استخدام الذكاء الاصطناعى فى السينما؟

- التجربة لا تزال جديدة، وما زلت أحاول فهمها، ولم أكون رأيًا نهائيًا بشأنها حتى الآن، خاصة أن أحدًا لا يعرف إلى أى مدى يمكن أن تتطور هذه التقنيات، وربما يصبح استخدامها أكثر حرفية وأهمية فى المستقبل.

< كيف تصف مشاركتك فى فيلم «القصص» الذى يمثل مصر فى سباق الأوسكار؟

- «القصص» من الأفلام القريبة جدًا منى، وكانت تجربة العمل مع المخرج أبوبكر شوقى ممتعة للغاية، استمتعت بالعمل على شخصيتى، وشعرت منذ قراءتى الأولى للسيناريو بأنه فيلم قادر على تحقيق نجاح كبير.

< ما مشروعاتك المقبلة؟

- أصور حاليًا مسلسل «الفلكى»، من تأليف أحمد مراد وإخراج أبوبكر شوقى، وبطولة أحمد مكى، والمقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل. وعلى مستوى الإخراج، أعمل على فيلمى الروائى الطويل الأول «اللى فات مات».