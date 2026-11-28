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يقدم موقع الشروق تغطية لحظة بلحظة لمباراة الزمالك والأفريقي التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والمقامة ستاد القاهرة.

ويعود محمد عواد لحراسة مرمى الفريق الأبيض، بعدما اعتمد الجهاز الفني طوال الفترة الماضية على مهدي سليمان، كما يشارك آدم كايد بشكل أساسي إلى جوار ثنائي الوسط محمد شحاتة وعبدالله السعيد، بينما يقود الهجوم أحمد شريف.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي"الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – آدم كايد – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – أحمد شريف – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - محمود بنتايك - أحمد حسام - محمد فرج - محمود جهاد - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد ربيع - حسام أشرف - ناصر منسي.

فيما يدخل الأفريقي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد المهيب الشامخ

الدفاع: غيث الزعلوني - ياسين بوعبيد - حسام بن علي - إسماعيلا سيمبارا

الوسط: أسامة الشريمي - معتز زدام - ساديو خان

الهجوم: فيليب كينزيمبي - تاديوس فوماكوانج - حمزة الخضراوي.

الشوط الأول

الدقيقة 4 .. هدف أول للزمالك عن طريق شيكو بانزا

الدقيقة 11 .. كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأفريقي من ركلة حرة انقذها محمد عواد حارس الزمالك بنجاح

الدقيقة 13 .. تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء للزمالك عن طريق عبد الله السعيد ولكن يتصدى لها دفاع الأفريقي