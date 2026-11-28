عاقبت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم السبت، الفتاة المتهمة بإزعاج محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس لمدة 6 أشهر مع ايقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات قادمة، وتغريمها 50 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وتعود وقائع القضية إلى اتهام فتاة تدعى «ر.ا.ل»، مقيمة في محافظة البحيرة، بنشر ادعاءات عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، خلال مارس 2026، تزعم فيها زواجها من «الشناوي» وادعاء عدم اعترافه بهذه الزيجة، مشيرة إلى حيازتها رسائل وفيديوهات، قالت إنها تؤيد ادعاءها، وهو ما ورد في محضر التحقيقات على خلاف الحقيقة.

وبحسب أوراق وتحقيقات القضية، تقدم «الشناوي» ببلاغ ضد الفتاة، اتهمها فيه بالتسبب عمدًا في إزعاجه، وإساءة استخدام أجهزة الاتصالات، والتعدي على حرمة حياته الخاصة وانتهاك خصوصيته دون رضاه، من خلال ما نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقُيدت القضية برقم 57 لسنة 2026 جنح اقتصادية، وفقًا للأوراق، تحت مواد اتهام تتعلق بالإزعاج العمدي والسب والقذف وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، فضلًا عن مواد من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ونظرت المحكمة الدعوى برئاسة المستشار أحمد فوزي، وعضوية المستشارين: ياسمين العناني، وخالد أصلان، وأمانة سر أحمد إبراهيم، وعبد الله سعيد.