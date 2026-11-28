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نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، التقرير الاحصائي لعدد الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية: 18 شهيدًا (15 شهيدًا جديدًا، و3 شهداء انتشال) و38 إصابة.

وأعلنت ارتفاع إحصائية ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، إلى 1720 شهيدًا، و6201 مصاب، و854 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الحصيلة التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان على قطاع غزة، إلى 74 ألفًا و790 شهيدًا، و176 ألفًا و336 مصابًا.

وتواصلت جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، في مناطق متفرقة من قطاع غزة، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار المكثف من الآليات العسكرية والطيران المروحي والزوارق الحربية، مستهدفة مناطق سكنية وأراضي المواطنين في عدة أنحاء من القطاع.

وأفادت وكالة «شهاب»، بإصابة عدد من المواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال المسيرة خلف المدرج الغربي لملعب فلسطين في حي الرمال غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات والآليات العسكرية باتجاه مناطق شرقي المدينة.

وتركّز إطلاق النار في محيط منطقة بطن السمين شرقي خان يونس، وامتد باتجاه وسط المدينة وغربها، فيما أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه باتجاه منطقة قيزان النجار جنوبي المدينة.

وفي السياق ذاته، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه بحر خان يونس، في استمرار للاعتداءات العسكرية على المناطق الساحلية جنوبي القطاع.

كما استهدف إطلاق نار من الطيران المروحي الإسرائيلي منطقة القرارة شمال شرقي خان يونس، وفق إفادة مراسل وكالة شهاب، الذي أشار إلى إطلاق أعيرة نارية ثقيلة باتجاه شارع كيسوفيم ومحيطه جنوب شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي شمال القطاع، أطلقت آليات جيش الاحتلال نيراناً مكثفة باتجاه المناطق الشرقية من مخيم جباليا، ضمن سلسلة الاعتداءات التي طالت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ ساعات الفجر.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، رغم استمرار الحديث عن وقف إطلاق النار.