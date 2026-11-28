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يشعر سامي قمصان المدير الفني المؤقت للأهلي بثقة كبيرة قبل مواجهة أول أغسطس الأنجولي، غدا الأحد، في انطلاق مشوار الفريقين بالمجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية.

قال قمصان في مؤتمر صحفي اليوم السبت باستاد القاهرة "بالطبع الفريق الأنجولي مميز، وتابعنا مبارياته رغم ضيق الوقت، لديهم أفكار جيدة في مختلف مراحل اللاعب".

أضاف "إنهم فريق يضم عناصر مهارية، ولديه مهاجم فارع، وعنصرين مميزين في الجناح الهجومي".

استدرك "لكن أحترم جميع الفرق، وأثق في فريقي".

وشدد سامي قمصان في ختام تصريحاته "لا أشعر بالقلق إطلاقا، بل أثق أننا سنقدم مباراة جيدة وسنحقق مكسبا كبيرا".

يذكر أن النادي الأهلي أعلن يوم الأربعاء الماضي عن تعيين سامي قمصان كمدرب مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وتولى قمصان المسؤولية بعد إقالة المدرب المغربي الحسين عموتة عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد يوم الإثنين الماضي، ليتسع الفارق بينهما إلى 7 نقاط مع تفوق بيراميدز في الصدارة بعد مرور تسع جولات من بطولة الدوري.