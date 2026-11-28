- بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق 29 نوفمبر من كل عام.. وللضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الحصار ومحاسبة إسرائيل على جرائمها

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، إلى تكثيف الحراك الشعبي وتوسيع دائرة التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، للضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للحركة عشية اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الموافق 29 نوفمبر من كل عام.

ودعت حماس جماهير الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى "تكثيف الحضور الجماهيري وتصعيد الفعاليات والمسيرات التضامنية في مختلف الساحات والميادين".

وأوضحت أن هذه الفعاليات تأتي تعبيرا عن "الرفض القاطع للعدوان الصهيوني وجرائم حرب الإبادة الجماعية والتهجير والتجويع والحصار التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، وتنديدا بالانتهاكات والجرائم المتواصلة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبحق الأسرى في سجون الاحتلال".

وتسببت حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023، في استشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين ونزوح معظم سكان القطاع وتدمير واسع للبنية التحتية، فيما أدى الحصار والقيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى تفاقم أزمتي الجوع ونقص الأدوية.

ومنذ ذلك الوقت، صعَد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، عبر عمليات القتل والاعتقال وهدم المنازل وتهجير التجمعات الفلسطينية وتوسيع الاستيطان.

كما وثقت تقارير أممية وحقوقية تعرض الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية للتعذيب والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية، إلى جانب التوسع في الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة.

وفي السياق، ثمَنت الحركة المواقف الرسمية والشعبية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته، مؤكدة ضرورة استمرار الحراك التضامني وتوسيعه في مختلف مدن وعواصم العالم، وعدم اقتصاره على هذه المناسبة.

وطالبت بممارسة أقصى درجات الضغط السياسي والشعبي والإعلامي من أجل وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الحصار عن قطاع غزة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، إضافة إلى "ترسيخ رأي عام دولي مساند لحق شعبنا الثابت في الحرية والعودة والاستقلال وتقرير المصير"، وفقا للبيان.

وفي العام 1977 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر من كل عام يوما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ويهدف ذلك إلى تأكيد الدعم الدولي لحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وبينها تقرير المصير والاستقلال والسيادة وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هُجروا منها.

ويوافق هذا اليوم ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947، القرار رقم 181، المعروف بقرار "تقسيم فلسطين" الذي نص على إقامة دولة عربية وأخرى يهودية في فلسطين، ووضع مدينة القدس تحت نظام دولي خاص.