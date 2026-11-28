أُصيب طفل فلسطيني، فجر اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال تواصل قصفها المدفعي وإطلاق نيران أسلحتها الرشاشة من الدبابات والآليات العسكرية والطائرات المروحية والزوارق الحربية، مستهدفة مناطق متفرقة جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.

وكان 8 فلسطينيين قد استشهدوا، أمس الجمعة، جراء قصف قوات الاحتلال وإطلاقها النار في مناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع مواصلة عمليات نسف ما تبقى من مبانٍ شرق مدينة غزة، وقصف مواقع شرق مدينة دير البلح، وشرق مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.