أفادت منظمة "أطباء بلا حدود"، باستشهاد اثنين من موظفيها وكلاهما يعملان كحارسين، في وقت متأخر من مساء الجمعة، جراء ضربة إسرائيلية استهدفت إحدى عياداتها في قطاع غزة.

وفي منشور لها على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أعربت المنظمة الإنسانية عن "صدمتها وغضبها الشديد" إزاء الواقعة، واصفةً الواقعة بأنها "هجوم مباشر على منظمة أطباء بلا حدود". وأشارت المنظمة إلى أن 17 من كوادرها قد استشهدوا في قطاع غزة حتى الآن.

وأوضحت المنظمة أن مراكزها الصحية تحمل شعارها بشكل واضح، وأنها شاركت إحداثيات مواقعها مع الجيش الإسرائيلي، الذي كان على علم بوجودها.

وقالت المنظمة: "نعرب عن تضامننا مع عائلات وأحباء زملائنا"، مؤكدةً أنه "يجب محاسبة السلطات الإسرائيلية".

وذكرت مصادر طبية أن سبعة فلسطينيين استشهدوا، وأُصيب آخرون -بينهم نساء وأطفال- في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة، وذلك رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2025.

وفي أحدث هذه الهجمات، أفادت مصادر طبية لوكالة "الأناضول" باستشهاد فلسطينيين اثنين في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعاً للمدنيين بالقرب من مكتب منظمة "أطباء بلا حدود" المجاور لمجمع الشفاء الطبي، غرب مدينة غزة.

ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، فقد أسفرت الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار -منذ دخوله حيز التنفيذ وحتى يوم الخميس- عن استشهاد 1705 فلسطينيين وإصابة 6163 آخرين.