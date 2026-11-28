قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن إجراءات التعرف عن هوية ضحايا حادث الطريق الدائري بالوراق بدأت بسحب عينات من الجثث الـ 31 بأرقام وأكواد وتصوير معين، ليبدأ المعمل في تحليل تسلسل الحمض النووي الـ DNA وحفظه.

وأشار خلال برنامج «الصورة مع لميس الحديدي» عبر «النهار» إلى استدعاء الأسر التي تبحث عن ذويها ليبدأ خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي عبر وزارة العدل، في مطابقة العينات المجمعة من الأقارب من الدرجة الأولى «الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت» ومقارنتها بالحمض النووي المأخوذ من الجثث المكودة.

وأكد أن العملية كانت «دقيقة جدًا، ولا تقبل الخطأ، وتراعي المعاناة النفسية للأسر كأولوية إنسانية قصوى، وتُسلم الجثة ويصدر تصريح الدفن من النيابة العامة فور تطابق العينة».

ولفت إلى أن الإجراءات كانت «شاقة ودقيقة جدًا» وتستغرق لدى أفضل الجهات في العالم أثناء الكوارث والحرائق وحوادث الطائرات 48 ساعة وقد تصل إلى أسبوع أو أسبوعين، مشيرا إلى النجاح في التعرف على 28 جثة وتسليمهم وصدور تصاريح الدفن، بينما يجري تحديد هوية الثلاثة المجهولين الهوية حتى الآن.

ورد على ما يردده البعض بمواقع التواصل الاجتماعي من أن أعداد الضحايا «أكبر بكثير» من المعلن بالنظر إلى ضخامة الحادث، قائلا: «الحقيقة أنا بستغرب جدًا، لا يمكن أي حد أنه يخفي وفاة، الوفاة في أي مكان في العالم وخصوصا في مصر، تمر بإجراءات دقيقة جدًا من التقييم، إيه المصلحة أن يبقوا 35 أو 25؟ اللي بيقول حاجة زي كده مش عارف أوصفه بإيه الحقيقة في موقف زي ده».

واستكمل: «لا يوجد تشكيك ولا في عدد الإصابات لأن دي عدد إصابات لهم أهالي ولا الوفيات لأن لهم أهالي، ولو في أي أعداد زيادة هتبقى الأهالي بتدور على الناس، لكن الحمد لله لحد الآن لا يوجد أي داعي لعدم الاقتناع بدقة المعلومات».