أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة حزمة العقوبات الخاصة بمباريات الجولة التاسعة من المرحلة الأولى لبطولة دوري «ORA» لموسم (2026-2027)، وذلك استناداً إلى لائحة المسابقات والمخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة.

وتصدّر قائمة الموقوفين ثلاثي القمة؛ مروان عطية لاعب وسط الأهلي، ومحمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك، والمغربي وليد الكرتي لاعب بيراميدز، بواقع مباراة واحدة لكل منهم بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وجاءت تفاصيل العقوبات كاملة على النحو التالي:

* مباراة الأهلي وبيراميدز: إيقاف مروان عطية (الأهلي) ووليد الكرتي (بيراميدز) مباراة واحدة لكل منهما، وتغريم كل لاعب 5 آلاف جنيه، بسبب الحصول على الإنذار الثالث.

* مباراة الزمالك والجونة: إيقاف محمود حمدي "الونش" (الزمالك) مباراة واحدة وتغريمه 5 آلاف جنيه، لتراكم الإنذارات.

* مباراة وادي دجلة والاتحاد: إيقاف إبراهيم محمد عبد الحكيم البهنسي (وادي دجلة) مباراة واحدة وتغريمه 5 آلاف جنيه للإنذار الثالث، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على كل من ناديي وادي دجلة والاتحاد السكندري لتأخر نزولهما إلى أرض الملعب قبل انطلاق الشوط الثاني.

* مباراة سموحة والبنك الأهلي: إيقاف إيتد جيكو سمادو (سموحة) مباراتين وتغريمه 5 آلاف جنيه بعد تعرضه للطرد بسبب اللعب العنيف، إلى جانب إيقاف ثنائي سموحة سمير فكري وبابا بادجي، وثنائي البنك الأهلي علي حمدي ومحمود صابر، مباراة واحدة وتغريم كل لاعب 5 آلاف جنيه بسبب تراكم الإنذارات.

* مباراة زد وأبو قير للأسمدة: إيقاف سيف الدين علي محمد (أبو قير للأسمدة) مباراة واحدة وتغريمه 5 آلاف جنيه للحصول على الإنذار الثالث.

* مباراة المقاولون العرب والقناة: إيقاف أيمن شعبان متولي، مدرب القناة، مباراة واحدة وتغريمه 5 آلاف جنيه بسبب تراكم الإنذارات.

* مباراة غزل المحلة وبتروجيت: إيقاف ثنائي غزل المحلة حازم محمد وعمرو جمعة مباراة واحدة وتغريم كل منهما 5 آلاف جنيه للحصول على الإنذار الثالث.