روت هنا تامر عبدالسلام، ابنة أمين الشرطة تامر عبدالسلام فودة، أحد ضحايا حادث الطريق الدائري بالوراق، تفاصيل آخر مكالمة جمعتها بوالدها قبل وقوع الحادث بدقائق.

وقالت، خلال مداخلة ببرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «النهار» مساء الجمعة، إن والدها كان في طريق عودته من عمله كعادته، وأخبر الأسرة بأنه استقل وسيلة مواصلات على الطريق الدائري ومتجه إلى المنزل.

وأضافت أن آخر ما طلبه منهم قبل انتهاء الاتصال كان انتظار عودته لتناول الطعام معًا، قائلة: «استنوني على الأكل.. ما تاكلوش غير لما أنا أجي».

وأوضحت أن المكالمة لم تستغرق سوى وقت قصير، قبل أن تبدأ الأسرة بعد ذلك في انتظار عودته بصورة طبيعية.

وتابعت أن الساعة اقتربت من السادسة والنصف، قبل أن تبدأ صور ومقاطع الحريق على الطريق الدائري في الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتشعر الأسرة بالقلق وتحاول الاتصال به.

وأشارت إلى أن هاتف والدها كان مغلقًا، ولم تتمكن الأسرة من الوصول إليه أو معرفة مكانه، لتبدأ بعدها رحلة البحث عنه في المستشفيات والجهات التي استقبلت مصابي وضحايا الحادث.

وكانت «هنا» قد أطلقت عقب الحادث استغاثة عبر مواقع التواصل للبحث عن والدها، وأوضحت فيها أنه كان في طريق عودته على الطريق الدائري قبل انقطاع الاتصال به، وانتشر النداء على نطاق واسع خلال ساعات البحث.