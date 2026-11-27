حذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، من احتمال عودة انتشار الحصبة، رغم الانخفاض الكبير في الوفيات الناجمة عن المرض منذ عام 2000.

وأشارت الوكالة الأممية المعنية بالصحة، في تقريرها السنوي عن الحصبة، إلى تراجع المناعة في الأمريكتين وانخفاض معدلات التطعيم في بعض أنحاء أوروبا.

ورصدت منظمة الصحة العالمية 59 موجة تفشٍّ كبيرة للحصبة في أنحاء العالم خلال العام الماضي.

وقدرت المنظمة عدد المصابين بالمرض بنحو 8ر9 مليون شخص، بانخفاض قدره 74% مقارنة بعام 2000، فيما بلغ عدد الوفيات 72 ألفاً، بتراجع نسبته 91%.

وأعربت منظمة الصحة العالمية، في بيان، عن قلقها إزاء فقدان الولايات المتحدة والمكسيك وبوليفيا مؤخراً صفة الدول الخالية من الحصبة.

وفي الولايات المتحدة، شكك وزير الصحة روبرت إف. كينيدي جونيور مراراً في فاعلية التطعيمات.

وسلطت منظمة الصحة العالمية الضوء أيضاً على الانخفاض الحاد في معدلات التطعيم ضد الحصبة في بعض الدول الأوروبية.

وتُظهر قاعدة بيانات المنظمة، على سبيل المثال، أن نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح الحصبة في الجبل الأسود تبلغ 13%، وهي أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 84%.

كما تسجل البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية وصربيا ورومانيا معدلات تقل كثيراً عن المتوسط العالمي.