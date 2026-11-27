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شن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، 3 غارات جوية ونفذ عمليات تفجير عنيفة في 5 بلدات جنوبي لبنان، في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف 3 بلدات بمحافظة النبطية، فيما نفذت قوات إسرائيلية تفجيرات عنيفة في بلدتين أخريين.

وبحسب الوكالة، شن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة برعشيت لناحية بيت ياحون، في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية.

وأضافت أن غارة إسرائيلية ثانية استهدفت بلدة بني حيان بقضاء مرجعيون في المحافظة ذاتها.

وفي قضاء النبطية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة ثالثة على بلدة كفرتبنيت، وفق الوكالة.

وبالتزامن مع الغارات الجوية، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير عنيفة في بلدتين جنوبي البلاد.

وقالت الوكالة إن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة زوطر الشرقية بقضاء النبطية، أحدث "دويا هائلا تردد صداه في معظم المناطق الجنوبية".

كما أفادت بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرات عنيفة في بلدة القنطرة بقضاء مرجعيون.

ولم تورد الوكالة معلومات بشأن وقوع إصابات أو حجم الأضرار الناجمة عن الغارات والتفجيرات الإسرائيلية.

وتأتي الاعتداءات الجديدة غداة سلسلة غارات جوية وعمليات قصف مدفعي وتفجيرات إسرائيلية طالت مناطق شرقي لبنان وجنوبيه، بالتزامن مع تحليق مسيرات إسرائيلية فوق العاصمة بيروت.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها على لبنان رغم توقيع الجانبين اتفاق "صيغة الإطار" في 26 يونيو الماضي، بوساطة أمريكية.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وفي مقدمتها "حزب الله".

وتتهم السلطات اللبنانية إسرائيل بعرقلة تنفيذ الاتفاق عبر مواصلة الغارات والتفجيرات وعمليات التجريف وعدم استكمال انسحابها من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ عدوانها على البلاد بين عامي 2023 و2024.