تلقى فريق نابولي الإيطالي ضربة موجعة جديدة قبل مواجهته المرتقبة أمام مضيفه ساسولو، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب «مابي»، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، بعد تأكد غياب نجم خط الوسط البلجيكي كيفين دي بروين بداعي الإصابة.

وخاض الدولي البلجيكي تدريبات تأهيلية منفردة داخل مركز تدريبات نابولي، اليوم الجمعة، بسبب معاناته من مشكلة عضلية، ليصبح خارج حسابات الجهاز الفني بشكل رسمي في لقاء الجولة المقبلة من «الكالتشيو».

وبحسب شبكة «سكاي سبورت»، فإن غياب دي بروين لن يمتد لفترة طويلة، حيث يعاني اللاعب من إجهاد عضلي بسيط يستدعي حصوله على قسط من الراحة لتفادي تفاقم الإصابة.

وتزيد إصابة النجم البلجيكي من متاعب فريق الجنوب الإيطالي الذي يعاني من قائمة طويلة من الغيابات المؤثرة، تضم كلاً من الحارس أليكس ميريت، والقائد جيوفاني دي لورينزو، وبينوا بادياشيل، وأليسون سانتوس، وستانيسلاف لوبوتكا، وأليساندرو بونجورنو، بالإضافة إلى أنطونيو فيرجارا.

ويمر نابولي ببداية موسم متعثرة، إذ يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق تسع نقاط كاملة خلف ميلان صاحب المركز الرابع، كما اكتفى الفريق بتحقيق فوز وحيد فقط في آخر خمس مباريات خاضها بمختلف المسابقات مقابل تعادلين وهزيمتين.

يُذكر أن دي بروين، البالغ من العمر 35 عاماً، يخوض موسمه الثاني بقميص نابولي، ونجح خلال الموسم الجاري 2026-2027 في تسجيل 4 أهداف وصناعة تمريرتين حاسمتين خلال 17 مباراة شارك فيها بجميع البطولات.