شهدت مدرجات ملعب عادل مال الله (رقم 9) بقطر، حضورًا لافتًا للنجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، الذي تابع من المقصورة المخصصة لكبار الشخصيات مباراة منتخبي صربيا وكولومبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.

وكان منتخب مصر قد تأهل لدور الـ32 من هذه البطولة، باحتلاله وصافة الترتيب خلف اليونان برصيد 6 نقاط.

وجاء حضور بيكهام لمتابعة المواجهة التي انتهت بفوز المنتخب الصربي بهدف دون مقابل، ليحسم صدارة المجموعة الثانية عشرة بالعلامة الكاملة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية دون أن تستقبل شباكه أي هدف.

وحظي ظهور بيكهام باهتمام لافت، إذ انضم إلى عدد من الشخصيات الكروية البارزة التي تابعت منافسات البطولة، من بينهم رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" جياني إنفانتينو، وأرسين فينجر، وبييرلويجي كولينا، إلى جانب المدرب الصربي السابق بورا ميلوتينوفيتش