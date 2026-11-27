- مجتمعات كاملة من النازحين تواجه خطر تحول الشوارع إلى أنهار أو جرف خيامهم بفعل المياه

- النازحون أمام خيارين أحلاهما مر: البقاء في خيام مهترئة أو اللجوء إلى مبان متضررة قد تنهار فوق رؤوسهم

- نظام الصرف الصحي في غزة بات عاجزا تماما عن العمل

- المواد المتوفرة حاليا في غزة لا تكفي بأي حال لتلبية حجم الاحتياجات القائمة

- القيود على دخول مواد الإيواء وإصلاح البنية التحتية تعرقل مساعدة سكان غزة على تجاوز الشتاء

قالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أماني الناعوق، الجمعة، إن النازحين الفلسطينيين بقطاع غزة يواجهون مع اقتراب الشتاء خيارات محدودة بين البقاء في خيام مهترئة لا توفر الحماية الكافية من الأمطار، أو اللجوء إلى مبان متضررة قد تنهار فوق رؤوسهم، في ظل الدمار الذي خلفته حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

ويستقبل الفلسطينيون في غزة الشتاء الرابع منذ بدء الحرب الإسرائيلية في أكتوبر 2023، فيما يعيش نحو مليون و360 ألفا منهم، يمثلون 65 بالمئة من سكان القطاع، في خيام ومآو مؤقتة، وفق تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الخميس.

وفي مقابلة مع الأناضول، قالت الناعوق: "بالنسبة للعديد من العائلات، إن العثور على مأوى ملائم يمثل خيارات مستحيلة؛ فالنازحون لا يملكون سوى خيارات محدودة: إما البقاء في خيام مهترئة لا توفر سوى القليل من الحماية ضد العوامل الجوية، أو اللجوء إلى مبان متضررة قد تنهار فوق رؤوسهم".

وشددت على أنه "لا ينبغي لأحد أن يضطر إلى اتخاذ مثل هذا القرار".

وأضافت: "هذا هو الشتاء الرابع الذي يواجهه السكان في غزة فقد أدت سنوات من النزاع إلى زيادة ضعف السكان، في ظل تضرر أو تدمير منازلهم وبنيتهم التحتية، ونقص المآوي الملائمة".

وتابعت: "ومن المتوقع أن تكون ظروف هذا الشتاء قاسية للغاية، مع هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات".

وفي 6 نوفمبر الجاري، تعرض قطاع غزة لمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة غمرت خيام النازحين وتسببت في انهيار مبان متضررة جراء القصف الإسرائيلي وتضرر مرافق إنسانية وتعطل خدمات أساسية، وفق الأمم المتحدة.

** فيضانات تهدد النازحين

وقالت الناعوق: "نتوقع أن تتسبب الأمطار الشتوية الغزيرة بغزة في حدوث فيضانات واسعة النطاق وتواجه مجتمعات كاملة من النازحين خطر تحول الشوارع إلى أنهار، أو جرف خيامهم بفعل المياه".

وأضافت: "فالخيام تتسرب منها المياه، وتتعرض للانهيار، ولا توفر الحماية لمن بداخلها؛ لذا هناك حاجة ماسة إلى حلول إيواء أكثر متانة".

وفي 17 نوفمبر الجاري، أفادت المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي بتضرر أو تدمير ما لا يقل عن 40 ألف مأوى إضافي منذ مطلع الشهر، فيما يقع أكثر من نصف مواقع النزوح البالغ عددها 1700 في مناطق معرضة للفيضانات.

** انهيار نظام الصرف الصحي

وعن تداعيات الفيضانات، قالت الناعوق: "لا تقتصر الفيضانات على كونها أزمة في المأوى فحسب، بل تشكل أيضا خطرا على الصحة العامة. ففيضانات المياه، وتضرر أنظمة الصرف الصحي، وظروف المعيشة غير المستقرة، تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها وتنتقل عبر المياه".

وأضافت: "ومع الانهيار المستمر للخدمات الأساسية، يواجه السكان من الرضع وحتى كبار السن مخاطر صحية جسيمة".

وتابعت: "إن تضرر وتدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي يجعل الحياة صعبة بشكل لا يطاق فنظام الصرف الصحي في غزة بات عاجزا تماما عن العمل، كما تضررت أجزاء كبيرة من شبكة توزيع المياه، إلى جانب معظم المرافق الصحية".

وأردفت: "وما لم تكن عمليات الإصلاح ممكنة، سيظل تحقيق أي تغيير إيجابي أمرا بعيد المنال".

وسجلت منظمة الصحة العالمية 692 حالة اشتباه بالإصابة بالتهاب السحايا في غزة بين 1 أكتوبر و23 نوفمبر الجاري، معظمها بين الرضع دون سن العام.

وعزت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الحالات إلى تدهور الظروف المعيشية والبيئية والاكتظاظ وتضرر شبكات المياه والصرف الصحي واحتمال تلوث مياه الشرب، وفق تقرير "أوتشا" الصادر الخميس.

** مساعدات لا تلبي الاحتياجات

وعن جهود الصليب الأحمر في غزة، قالت الناعوق: "حجم الاحتياجات الإنسانية هائل. ونحن نعمل مع المجتمعات المحلية لدعم حياتهم اليومية في مجالات الصحة، والصرف الصحي، والمأوى".

وأضافت: "ورغم أن العاملين في المجال الإنساني يبذلون قصارى جهدهم باستخدام الموارد المتاحة لديهم، إلا أن المواد المتوفرة حاليا في غزة لا تكفي بأي حال لتلبية حجم الاحتياجات القائمة".

ووفق الأمم المتحدة، لم تتجاوز نسبة التمويل المتاح لتلبية الحد الأدنى من احتياجات الإيواء الشتوية بغزة 35 بالمئة من أصل 283 مليون دولار مطلوبة.

كما تغطي المخزونات المتاحة والإمدادات المرتقب وصولها أقل من 20 بالمئة من احتياجات البطانيات والفرش والمصابيح العاملة بالطاقة الشمسية، وأقل من واحد بالمئة من احتياجات الملابس الشتوية.

** قيود تعرقل توفير المأوى

وقالت الناعوق: "يحتاج السكان في غزة إلى أكثر من مجرد حلول مؤقتة؛ فهم بحاجة إلى حلول مستدامة فالتدابير الطارئة ليست بديلا كافيا ولا تفي بالغرض".

وأضافت: "كما أن القيود المفروضة على دخول المواد التي يمكن استخدامها لتوفير مساكن أكثر متانة، أو لإصلاح البنية التحتية المتضررة، تجعل من الصعب مساعدة سكان غزة على تجاوز فصل الشتاء بصحة وكرامة".

وفي 11 نوفمبر الجاري، دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إلى السماح بإدخال مستلزمات الشتاء إلى غزة دون تأخير، مشيرا إلى إمكانية الحد من أضرار الأمطار لو سمح للفلسطينيين بالوصول إلى مناطق أقل عرضة للفيضانات.

وتأتي تصريحات الناعوق فيما تواصل إسرائيل فرض قيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، الذي ينص على زيادة تدفقها.

كما تواصل إسرائيل خروقاتها للاتفاق، التي أسفرت حتى الخميس عن استشهاد 1705 فلسطينيين وإصابة 6 آلاف و163 آخرين، وفق وزارة الصحة في غزة.

وبلغت حصيلة حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، مع استمرار خروقات وقف إطلاق النار، 74 ألفا و772 شهيدا و176 ألفا و298 مصابا، فضلا عن دمار طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية بالقطاع.