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أعلن الجيش اليمني، الجمعة، تنفيذ 726 عملية استهداف ضد جماعة الحوثي خلال الساعات الماضية، أسفرت عن تحييد 121 من قياداتها وعناصرها.

جاء ذلك في بيان للجيش بشأن تطورات العمليات العسكرية ضد الحوثيين في مختلف جبهات القتال، ضمن عملية "فجر اليمن"، وفق وكالة الأناضول.

وقال الجيش إن قواته تواصل عملياتها الهجومية ضد الحوثيين وتدمير قدراتهم العسكرية ورصد تحركاتهم والتعامل معها في مختلف جبهات القتال.

وأضاف أن قواته، بإسناد جوي ومساندة المقاومة الشعبية، تخوض معارك دفاعية وهجومية لصد هجمات الحوثيين في محافظة تعز (جنوب غرب).

وأشار إلى تنفيذ عمليات عسكرية ضد مواقع الحوثيين وتجمعاتهم وتعزيزاتهم في جبهات بمحافظات تعز ومأرب والجوف ولحج والبيضاء والضالع وشبوة.

وأوضح الجيش أن قواته استهدفت مواقع الحوثيين وتحصيناتهم وتعزيزاتهم، وأفشلت محاولاتهم إقامة تحصينات جديدة في عدد من الجبهات.

وأفاد بأن قواته نفذت خلال الساعات الماضية 726 عملية استهداف ضد الحوثيين، شملت غارات جوية وعمليات قصف مدفعي واستهدافات بطائرات مسيرة.

وأسفرت هذه العمليات عن "تحييد" 121 من قيادات الجماعة وعناصرها، دون تحديد أعداد القتلى والجرحى بينهم، فضلا عن تدمير وإعطاب 81 آلية ووسيلة قتالية، وفق البيان.

وأكد الجيش مواصلة تنفيذ مهامه ضمن عملية "فجر اليمن" حتى تحقيق أهدافها كاملة، والتزامه بأحكام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية.

والخميس، أعلن الجيش اليمني تنفيذ 767 عملية استهداف ضد الحوثيين، أسفرت عن "تحييد" 117 من قيادات الجماعة وعناصرها.

وفي 5 أكتوبر الماضي، انطلقت عملية "فجر اليمن"، التي قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إنها تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء.