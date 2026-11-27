صعّد رئيس حزب «يشار»، جادي آيزنكوت، هجومه على حزب الليكود، متهمًا إياه بالمماطلة المتعمدة في المفاوضات الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة، ورفض تقديم تنازلات بشأن القضايا الجوهرية.

وقال آيزنكوت، اليوم الجمعة، إن أمامه 8 أيام متبقية من المهلة التي كلفه بها الرئيس الإسرائيلي لتشكيل الحكومة، مؤكدًا أنه لن يطلب تمديدها، وسيعمل على تشكيل الحكومة خلال هذه الفترة.

وأوضح أن فرق المفاوضات عقدت خمسة اجتماعات خلال الأسبوعين الماضيين، دون تحقيق تقدم في الملفات الأساسية، ومنها استبعاد المتطرفين من الحكومة، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، وسن قانون يلزم الجميع بالخدمة العسكرية، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

في المقابل، اتهم حزب الليكود آيزنكوت بعدم الجدية، قائلًا إنه يجري مفاوضات علنية بشأن حكومة وحدة، بينما حسم تشكيل حكومة بديلة ووزع الحقائب الوزارية، مضيفًا أن الحزب لا يزال يمد يده لتشكيل حكومة وحدة.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت تفضيله تشكيل حكومة وحدة صهيونية برئاسة آيزنكوت، لكنه أشار إلى إمكانية التوجه نحو بديل آخر إذا تعذر ذلك.

بدوره، دعا رئيس حزب الديمقراطيين، يائير جولان، إلى الإسراع في تشكيل حكومة تغيير، معلنًا التوصل إلى تفاهمات مع حزب «يشار»، تتضمن حصول حزبه على أربعة مناصب وزارية رئيسية.