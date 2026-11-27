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استهل فريق أهلي طرابلس الليبي مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بانتصار مهم على حساب عزام التنزاني بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى.

ونجح الفريق الليبي، تحت قيادة مدربه المصري حسام البدري، في حسم المواجهة لصالحه بفضل هدفي حمدو الهوني ومؤيد اللافي، بينما سجل زيدان سريري هدف عزام الوحيد خلال المباراة.

ومنح هذا الانتصار أهلي طرابلس أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، ليبدأ منافسات المجموعة الثانية بقوة وينفرد بصدارتها عقب الجولة الافتتاحية.

وتضم المجموعة الثانية إلى جانب أهلي طرابلس وعزام يونايتد، فريقي الجيش الملكي المغربي ودوربان سيتي الجنوب إفريقي، في مجموعة تسعى فرقها للمنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

وبهذه النتيجة، يوجه فريق حسام البدري رسالة مبكرة لمنافسيه، بعدما نجح في تحقيق بداية إيجابية وحصد النقاط الثلاث في أولى خطواته نحو التأهل.