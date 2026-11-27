أكّد وزير الدولة لشئون الدفاع الألماني ينس بلوتنر، اليوم الجمعة، التزام بلاده بمواصلة دعم لبنان وجيشه.

وقال المسئول الألماني، خلال لقائه وزير الدفاع الوطني اللبناني اللواء ميشال منسى في بيروت اليوم، إن ذلك سيكون من خلال مشاركة بلاده في البعثة العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي (إى يو إس إم)، التي ستساهم في تدريب الجيش وتقديم المشورة له، إلى جانب دعم قوى الأمن الداخلي.

من جهته، شكر منسى الوزير الألماني "على الدعم والمساعدات التي تواصل ألمانيا تقديمها إلى لبنان والجيش اللبناني في مجالات متعددة، ولا سيما في مجال تعزيز قدرات القوات البحرية."

وتناول اللقاء، "مرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل والبدائل المطروحة لمواجهة التحديات المرتبطة بها، إضافة إلى اتفاق الإطار والمفاوضات الجارية في هذا السياق".