حذر تقرير أممي، الجمعة، من تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في الصومال خلال الأشهر الستة المقبلة، وسط توقعات بمواجهة 5.3 ملايين شخص مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى نهاية ديسمبر 2026.

جاء ذلك في تقرير مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، بعنوان "بؤر الجوع"، يتضمن توقعات بشأن انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة من ديسمبر 2026 إلى مايو 2027.

وصنف التقرير الصومال ضمن أشد 5 بؤر للجوع إثارة للقلق في العالم، إلى جانب السودان وجنوب السودان واليمن وأجزاء من شمالي نيجيريا.

وتوقع تدهور الأمن الغذائي في الصومال جراء الفيضانات المرتبطة بظاهرة "إل نينيو" المناخية والصراع المسلح وارتفاع أسعار الغذاء والوقود واستمرار تداعيات موجات الجفاف السابقة، بالتزامن مع تراجع المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن هذه التطورات تأتي وسط موجات نزوح واسعة النطاق، إذ بلغ عدد النازحين داخليا في الصومال نحو 3.3 ملايين شخص حتى سبتمبر 2026.

**ملايين يواجهون الجوع

وتوقع التقرير أن يواجه 5.3 ملايين شخص، يمثلون 27 بالمئة من السكان الذين شملهم التحليل، مستويات الأزمة أو أشد من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2026.

ويشمل هؤلاء نحو 1.5 مليون شخص في مرحلة الطوارئ، وهي المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وأوضح أن انعدام الأمن الغذائي الحاد لا يزال يثير قلقا خاصا في شمالي الصومال، بما في ذلك منطقة "أرض الصومال"، مع توقع تسجيل أشد المستويات خطورة بين الرعاة والنازحين في منطقتي بري ونوغال حتى نهاية 2026.

وفي بيدوا (جنوب غرب)، أشار التقرير إلى أن توقعات سابقة كانت تشير إلى احتمال مواجهة نحو 26 ألف نازح مستويات الكارثة، وهي أشد مراحل انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع خطر تفشي المجاعة في حال حدوث فيضانات شديدة وموجات نزوح إضافية.

لكن أحدث تحديث للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أشار إلى أنه لم يعد من المتوقع أن تواجه أي مجموعة سكانية مستويات الكارثة، كما لم يعد خطر المجاعة متوقعا حتى نهاية ديسمبر 2026.

ورغم ذلك، أكد التقرير أن النازحين في بيدوا ما زالوا يواجهون مستويات بالغة الشدة من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.

**سوء التغذية يهدد الأطفال

وتوقع التقرير تفاقم سوء التغذية الحاد خلال الأشهر المقبلة، مع ترجيح تسجيل مستويات حرجة في 22 منطقة من أصل 48 شملها التحليل.

وأشار إلى تصنيف أوضاع سوء التغذية الحاد لدى النازحين في مدينة بلدوين (وسط) ضمن المرحلة الخامسة، التي تشير إلى مستويات بالغة الحرج.

وبين يوليو 2026 ويونيو 2027، من المتوقع أن يعاني 1.92 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهرا، و155 ألف امرأة حامل ومرضعة، من سوء التغذية الحاد.

ويشمل ذلك 437 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، وفق التقرير.

**الفيضانات والصراع

وحذر التقرير من احتمال تعرض نحو 3.4 ملايين شخص لمخاطر الفيضانات خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2026، خصوصا في مناطق هيران وجوبا الوسطى وجوبا السفلى.

وأشار إلى أن الفيضانات تهدد بإلحاق خسائر واسعة بسبل العيش وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.

وتوقع أن تواجه بعض المناطق الواقعة على امتداد نهري جوبا وشبيلي أعلى مخاطر الفيضانات، في ظل استمرار تأثير ظاهرة "إل نينيو".

وحذر من أن استمرار الظاهرة المناخية حتى 2027 وما قد يصاحبها من فيضانات وأضرار بالسدود الترابية على ضفاف الأنهار وقنوات الري قد يؤخر تجهيز الأراضي وزراعتها خلال الموسم الزراعي المقبل.

وأشار إلى أن إنتاج المحاصيل في شمال غربي الصومال خلال موسمي "غو" و"كران" الزراعيين انخفض بنسبة 76 بالمئة عن متوسطه طويل الأجل، فيما تجاوز إنتاج الحبوب خلال موسم "غو" لعام 2026 في جنوب البلاد متوسطه طويل الأجل بنسبة 32 بالمئة.

وتوقع أن تؤثر الفيضانات على تجمعات النازحين في المناطق المعرضة لها، بما في ذلك بيدوا وبلدوين وقرضو.

كما رجح استمرار الصراعات المحلية وانعدام الأمن في تقييد حركة السكان والتجارة والأنشطة الزراعية ووصول المساعدات الإنسانية.

وأوضح أن الصراع وانعدام الأمن في مناطق باي وشبيلي الوسطى وهيران يتسببان في اضطراب طرق الإمداد والأسواق الرئيسية وارتفاع تكاليف الغذاء والنقل.

وحذر من أن القيود التشغيلية ونقص التمويل اللذين تواجههما بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال قد يؤديان إلى مزيد من التدهور الأمني.

**احتياجات إنسانية عاجلة

وأشار التقرير إلى أن خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية للصومال لعام 2026 تتطلب توفير 301 مليون دولار لتدخلات الأمن الغذائي ودعم سبل العيش، و75 مليون دولار للتغذية.

وأوصى بتقديم مساعدات نقدية استباقية للأسر المعرضة لخطر الفيضانات لتعزيز قدرتها الشرائية وتلبية احتياجاتها الأساسية والحد من تداعيات الكوارث المتوقعة.

ودعا إلى توسيع نطاق المساعدات الغذائية المنقذة للحياة، مع إعطاء الأولوية للسكان الذين يواجهون مستويات الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

كما أوصى بتعزيز خدمات الوقاية من سوء التغذية الحاد وعلاجه لدى الأطفال دون الخامسة والحوامل والمرضعات، ودعم الأنشطة الزراعية والثروة الحيوانية وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية للمياه.

وعلى الصعيد العالمي، حذر التقرير من تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد لدى ملايين الأشخاص في 16 بؤرة للجوع حتى مايو 2027، ارتفاعا من 13 بؤرة في تقييمه السابق الصادر في يونيو الماضي.

وكشف عن تراجع التمويل الإنساني المخصص للأمن الغذائي والتغذية في أشد 5 بؤر للجوع إثارة للقلق عالميا بنسبة 62 بالمئة بين عامي 2022 و2025، من 5.1 مليارات دولار إلى ملياري دولار.

وأشار إلى أن الصراعات المسلحة وأعمال العنف تعد من أبرز مسببات انعدام الأمن الغذائي الحاد في 12 من البؤر الـ16.