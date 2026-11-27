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أُصيب 10 أشخاص في حادث تصادم جماعي متعدد المركبات في سويسرا.

وذكرت الشرطة السويسرية أن حادث تصادم وقع بين 37 مركبة على الطريق السريع إيه - 1 في منطقة زيورخ الكبرى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وأوضحت الشرطة أن الحادث شمل 23 سيارة ركاب وست سيارات فان صغيرة وثماني شاحنات نقل. وقد استدعى الأمر سحب معظم المركبات.

لم يُحدد السبب الدقيق للحادث بعد، لكن الشرطة أشارت إلى أن الأحوال الجوية الشتوية كانت سائدة وقت وقوعه.

ومن المقرر أن يبقى مسار الطريق المتجه إلى سانت جالن مغلقًا حتى وقت متأخر من بعد الظهر.