استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، السفير الإيراني لدى دولة الكويت، محمد توتونجي، وسلّمته مذكرة احتجاج على استمرار الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت، وآخرها الهجوم بالطائرات المسيّرة الذي استهدف أمس الخميس أحد المواقع الحيوية في البلاد، وأسفر عن وفاة مواطنين إيطاليين وإصابة مواطن كويتي وآخر باكستاني، فضلاً عن وقوع أضرار مادية جسيمة.

وأكد نائب وزير الخارجية السفير حمد سليمان المشعان إدانة دولة الكويت القاطعة لهذه "الاعتداءات التي تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرقاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817"، محمّلاً "إيران المسئولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها".

وشدد المشعان على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وفي اتخاذ الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.