لم يناقش مسؤولو نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إمكانية فرض غرامة مالية على جوشوا كيميتش، بعد انتقاده الطريقة التي تعامل بها مسؤولو النادي علنا مع الوضع المتعلق بالحالة الصحية لزميله جمال موسيالا.

وقال كريستوف فريوند، المدير الرياضي للنادي، قبل مواجهة هامبورج المقررة غدا السبت في الدوري الألماني :"لم نناقش هذا الأمر، ولم يكن فرض غرامة مالية مطروحا للنقاش من الأساس. نحن نتطلع بالفعل إلى المرحلة المقبلة".

وكان كيميتش قال إن انتقاد أداء اللاعبين أمر مشروع، لكنه شدد على أن حالة موسيالا مختلفة، وكان ينبغي التعامل معها بعيدا عن وسائل الإعلام وخلف الأبواب المغلقة.

وقال كيميتش عقب خسارة بايرن ميونخ أمام ليل الفرنسي 1 / 2 في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي :"يجب ألا يحدث مطلقا أن يتم استغلال موقف كهذا على حساب أحد اللاعبين. بالطبع، النادي يأتي دائما في المقام الأول، وهو أكبر من أي لاعب، لكنه ليس أكبر من الإنسان".

وأضاف :"هذا أمر مرفوض تماما ولا يتماشى مع قيم بايرن ميونخ".

وأثارت الحالة الصحية لموسيالا جدلا داخل النادي، بعدما طرح عضوا مجلس الإشراف على بايرن ميونخ، أولي هونيس وكارل هاينز رومينيجه، إمكانية خفض راتب لاعب الوسط بسبب مشكلاته الصحية.

كما شكك المسؤولان علنا في قدرة موسيالا، الذي يعد من بين أصحاب الرواتب الأعلى في الفريق ويرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2030، على استعادة مستواه السابق.