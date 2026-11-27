تحدث إنزو ماريسكا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن تراجع نتائج فريقه خلال الفترة الأخيرة، قبل المواجهة المرتقبة أمام أرسنال، مؤكدا أن استعادة الانتصارات تحتاج إلى مزيد من الوقت، في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين الجدد.

وقال ماريسكا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "عندما لا تفوز بالمباريات، فهذا ليس الوضع الأمثل، لكن لدينا لاعبين جدد يحتاجون إلى التعود على الفوز، لذا فالأمر مجرد مسألة وقت".

وعن موقف أنطوان سيمينيو، كشف مدرب مانشستر سيتي عن اقترابه من العودة للمشاركة، قائلا: "هذا خبر سار بالنسبة لنا، سيمينيو عاد إلى الملعب وأصبح قريبا جدا من العودة، ونأمل أن يكون جاهزا الأسبوع المقبل".

كما دافع ماريسكا عن إيرلينج هالاند، في ظل ابتعاده عن التسجيل مؤخرا، موضحا: "قبل أسابيع قليلة فقط كان يرقص على أرض الملعب، ومن الطبيعي أن تؤثر النتائج السيئة على مزاجه".

وأبدى المدير الفني ثقته في قدرة فريقه على تحقيق الفوز أمام أرسنال، قائلا: "أظهرنا هذا الموسم أننا قادرون على الفوز بمباريات مهمة خارج أرضنا، ولا أرى أي سبب يمنعنا من الفوز على أرسنال".

وبرر ماريسكا تراجع النتائج بقصر فترة العمل مع الفريق، ووجود تغييرات عديدة في صفوفه، مضيفا: "لدينا 8 أو 9 لاعبين جدد، والمدرب جديد، لذلك نحتاج إلى الوقت".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على هدوئه رغم الضغوط، قائلا: "أنا مرتاح تماما، ولا أشعر بأي ذعر على الإطلاق، أدرك أننا بحاجة إلى الفوز بالمباريات لأن هذه مهنتنا، لكن بالنسبة لي كل شيء طبيعي".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة أرسنال في السادسة والنصف مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف أرسنال المتصدر.