توقعت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الخريفية المستقرة بشكل كبير، غدًا السبت، مشيرة إلى أن الظاهرة الجوية المؤثرة ستكون الشبورة المائية الكثيفة خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط وشمال الصعيد.

وأضافت غانم، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن الشبورة المائية تبدأ من الساعة الثالثة فجرًا وتستمر حتى التاسعة صباحًا، وقد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مطالبة قائدي المركبات بتوخي الحذر والالتزام بتعليمات المرور.

وأوضحت غانم أن درجات الحرارة خلال فترات الظهيرة ستكون حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، حيث تسجل القاهرة الكبرى ما بين 23 و24 درجة مئوية، ليسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على معظم مناطق شمال البلاد، بينما ترتفع درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد لتتراوح بين 32 و33 درجة مئوية في الأقصر وأسوان.

وأشارت غانم إلى أنه مع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة، لتسجل الصغرى في القاهرة ما بين 13 و14 درجة مئوية، ويسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على معظم الأنحاء، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار، لفتت غانم إلى وجود فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بنسبة تصل إلى 30%، بينما تشهد مناطق حلايب وشلاتين أمطارًا خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الجمهورية.

وحذرت غانم من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، نتيجة مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا وآخر سطحي على البحر المتوسط، يصاحبهما سقوط أمطار متفاوتة الشدة على محافظات شمال البلاد، وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح قد يزيد الإحساس ببرودة الطقس، فضلًا عن اضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط.

وتوقعت استمرار الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع، مع انخفاض درجات الحرارة، لتسجل العظمى في القاهرة نحو 20 درجة مئوية في بعض الأيام، بينما تتراوح الصغرى ليلًا بين 10 و12 درجة مئوية في بعض المناطق.

ونصحت غانم المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الخفيفة خلال فترات الليل والصباح الباكر، ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول، كما ناشدت قائدي السيارات على الطرق السريعة القيادة بهدوء، وتشغيل كشافات الشبورة، والالتزام بتعليمات المرور، والتوقف بجانب الطريق في مكان آمن حال انخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير، لحين تحسن الأحوال.