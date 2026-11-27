أثار رحيل الدولي المصري عمر مرموش عن صفوف مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أزمة داخل الفريق الإنجليزي، بعدما ظهرت حاجة المدرب إلى بديل هجومي قادر على تعويض غياب النرويجي إيرلينج هالاند، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مرموش قد انتقل إلى توتنهام هوتسبير الصيف الماضي على سبيل الإعارة قادمًا من مانشستر سيتي، وشارك مع فريقه الجديد في 12 مباراة بمختلف البطولات، بإجمالي 812 دقيقة، سجل خلالها هدفًا واحدًا، بين المشاركة أساسيًا والدخول من مقاعد البدلاء.

ووفقًا لما ذكره الصحفي سام لي، عبر شبكة «ذا أتلتيك» البريطانية، فإن مانشستر سيتي يعاني نقصًا واضحًا في الخيارات الهجومية، بعدما سمح برحيل عمر مرموش خلال الميركاتو الصيفي دون التعاقد مع لاعب بديل لتعويضه.

وأوضح التقرير أن مرموش، رغم عدم كونه أحد العناصر الأساسية في تشكيلة مانشستر سيتي، كان يمثل خيارًا مهمًا على مقاعد البدلاء، حيث كان بإمكانه تعويض هالاند في بعض المباريات، وهو الدور الذي يفتقده الفريق حاليًا.

وأشار الصحفي البريطاني إلى أن فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قد تمثل فرصة أمام إدارة مانشستر سيتي لمعالجة النقص في الخط الأمامي، وتوفير حلول إضافية تساعد الفريق على المنافسة بقوة خلال النصف الثاني من الموسم.

ولم تتوقف أزمات مانشستر سيتي عند الخط الهجومي، إذ تطرق التقرير أيضًا إلى ملف حراسة المرمى، في ظل الحديث عن إمكانية الاستغناء عن جيانلويجي دوناروما، وربما جيرونيمو رولي أيضًا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، بعد مرور 11 جولة، متأخرًا بفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر، الذي يستعد لمواجهته يوم الأحد المقبل في قمة مرتقبة بالمسابقة.