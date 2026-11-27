يخضع السويدي جوردان لارسون، مهاجم فريق الاتفاق، لاختبارات طبية وبدنية خلال الساعات المقبلة، من أجل تحديد موقفه النهائي من المشاركة أمام الهلال، في المواجهة المقرر إقامتها مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» موسم 2026-2027.

وكان لارسون قد تعرض لإصابة بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية للفخذ، وهو ما أبعده عن المشاركة مع فريقه خلال الفترة الماضية، وأثار الشكوك حول قدرته على اللحاق بالمواجهة المرتقبة أمام الهلال.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «الرياضية» السعودية، فإن المهاجم السويدي سيخضع لاختبارات طبية وبدنية لتقييم حالته الصحية، والتأكد من مدى جاهزيته للمشاركة في اللقاء.

وأشار التقرير إلى أن الجهازين الفني والطبي بنادي الاتفاق يكثفان محاولاتهما لتجهيز اللاعب وإلحاقه بالمباراة، إلا أن فرص مشاركته تبدو محدودة، في ظل عدم الرغبة في التسرع بعودته إلى الملاعب.

ويحرص مسؤولو الاتفاق على عدم المجازفة بجوردان لارسون، تجنبًا لتفاقم إصابته أو تعرضه لانتكاسة عضلية جديدة قبل استعادة كامل جاهزيته البدنية.

ويحتل الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، بينما يتربع الهلال على صدارة المسابقة برصيد 30 نقطة، ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة للفريقين.