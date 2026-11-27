شهدت منافسات الدوري العراقي لكرة القدم واقعة غير معتادة، بعدما انتهت مواجهة زاخو وكربلاء بفوز الأول بنتيجة 3-0، عقب عدم قدرة الفريق الضيف على استكمال المباراة بسبب نقص عدد لاعبيه داخل أرض الملعب.

وأقيمت المباراة يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري نجوم العراق، وسط أزمة يعاني منها نادي كربلاء بسبب الظروف المالية وتأخر صرف مستحقات اللاعبين.

وحضر فريق كربلاء إلى ملعب المباراة بسبعة لاعبين فقط، وهو الحد الأدنى المسموح به لبدء المواجهات وفقا للوائح، في محاولة لتجنب الغياب الكامل وما قد يترتب عليه من عقوبات مالية إضافية.

وبدأت المواجهة بتقدم زاخو مبكرا، بعدما نجح سيفو مبولي في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف شيركو كريم الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة.

وتفاقمت الأزمة خلال اللقاء بعدما تعرض أحد لاعبي كربلاء للإصابة، ليوقف الحكم وميض محمود المباراة ويمنح الفريق المهلة القانونية، ومدتها دقيقة واحدة، لعودة اللاعب إلى أرض الملعب.

لكن مع تعذر استكمال العدد القانوني للاعبين، قرر الحكم إنهاء المباراة، ليتم اعتماد فوز زاخو بنتيجة 3-0 وفقا للوائح المسابقة.

وبهذه النتيجة، رفع زاخو رصيده إلى 17 نقطة، ليحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري العراقي، بينما تجمد رصيد كربلاء عند 7 نقاط في المركز العشرين والأخير.