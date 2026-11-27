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بث "تحالف الشرعية في اليمن" بقيادة السعودية، الجمعة، مشاهد مصورة قال إنها توثق تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية تابعة لجماعة الحوثي بمحافظة الحديدة غربي اليمن، استخدمت في استهداف مصفاة لتكرير البترول بمنطقة جازان جنوب غربي المملكة.

ونشر المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، مقطع فيديو مدته 27 ثانية لعملية الاستهداف التي نفذت الخميس.

وأظهر الفيديو مشاهد جوية بالأبيض والأسود للموقع المستهدف في منطقة مفتوحة، وانفجارا أعقبه تصاعد سحب كثيفة من الدخان.

وكان التحالف أعلن الخميس، تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في الحديدة، قال إن جماعة الحوثي استخدمتها في استهداف مصفاة جازان في اليوم ذاته.

والخميس، أعلنت وزارة الطاقة السعودية وفاة عامل وإصابة آخرين إثر هجوم استهدف مصفاة لتكرير البترول في منطقة جازان، ونسبه التحالف إلى الحوثيين.

وتوعد التحالف برد عسكري "حازم" على استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وجاء استهداف المصفاة بعد يوم من إعلان التحالف سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على ميناء جازان، ما أسفر عن أضرار طفيفة دون إصابات بين المدنيين.

ومنذ يوليو الماضي، تشهد المواجهات بين الحوثيين و"تحالف دعم الشرعية في اليمن" تصعيدا عسكريا، تخللته هجمات متكررة للجماعة على مناطق ومنشآت حيوية بالسعودية، وغارات للتحالف على مواقع للحوثيين.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في مواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر 2014.