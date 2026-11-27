انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لوصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه «صديقه»، مشبهًا بوتين بالزعيم النازي أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال زيلينسكي، في مقابلة بثتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الجمعة، إن وصف بوتين بالصديق أمر «غريب»، مضيفًا: «بالطبع، الأمر يعود إلى رئيس الولايات المتحدة، لكن هذا غريب».

وتابع: «لا يمكن أن يكون صديقًا. هذا غير ممكن.. الأمر أشبه بأن يقول أحدهم عن هتلر خلال الحرب العالمية الثانية إنه صديق جيد. كلا، إنه ليس صديقًا».

وكان ترامب وبوتين قد التقيا الأسبوع الماضي في الصين، في أول لقاء بينهما منذ أغسطس 2025. وخلال اللقاء، وصف ترامب بوتين بأنه «صديقه»، فيما رد الرئيس الروسي بالإنجليزية قائلًا: «سعيد بلقائك».

ونشر ترامب لاحقًا صورة يظهر فيها الرجلان وهما يتصافحان، وأرفقها بعبارة «صديقي».

ولم تنجح الجهود الأمريكية حتى الآن في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فيما يؤكد ترامب أنه يعمل مع الجانبين لوقف القتال.

وقال زيلينسكي لـ«بي بي سي» إن المطلوب إحراز «مزيد من التقدم»، داعيًا واشنطن إلى زيادة الضغط على موسكو.

وأضاف: «لسنا بحاجة إلى إشارات من الولايات المتحدة يمكننا أن نتلقاها من روسيا».

وتابع: «المسألة ليست مسألة محادثات مريحة، بل مسألة دولة قوية قادرة على ممارسة الضغط، لأنها تتمتع بالقوة وتحظى بالاحترام».