أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استيائه من الموقف الأمريكي تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أحدث علامة على تصاعد التوتر بين كييف وواشنطن، في الوقت الذي ظهرت فيه تساؤلات جديدة بشأن الالتزامات المالية الأوروبية المستقبلية تجاه أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنه يريد من الولايات المتحدة أن تعزز الضغط على بوتين لوقف حربه ضد أوكرانيا الذي بدأ قبل نحو 5 سنوات، ومازال مستمرا رغم جهود الوساطة التي يبذلها الرئيس دونالد ترامب للتوصل لاتفاق سلام.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن وصف ترامب لبوتين بـ"الصديق" خلال قمة عقدت مؤخرا في الصين أمر "غريب"، لأن الرئيس الروسي "معتد وقاتل".

وذكر زيلينسكي لـ"بي بي سي" في كييف أن الرئيس الروسى "لا يمكن أن يكون صديقا"، مشبها هذا التصريح بأن يصف شخص ما أدولف هتلر بأنه صديق خلال الحرب العالمية الثانية.

ودافع ترامب مجددا، أمس الخميس، عن تصريحاته بشأن علاقته ببوتين. وقال: "نريد التوصل إلى اتفاق. نريد وقف القتل".

وأوضح ترامب قائلا: "يمكنني أن أدخل وأقول: "أنا لا أحبك!"، وعندها سنواجه المشكلة ذاتها التي نواجهها مع زيلينسكي وبوتين" وأضاف متحدثا إلى الصحفيين في مارالاجو: "أكبر مشكلة تواجه هذه التسوية هي أن هناك زعيمين يكره كل منهما الآخر حقا".