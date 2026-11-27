- الدفاع المدني حذر من خطر غرق نحو ألف مركز إيواء وانهيار مبان تؤوي نازحين

- 200 ألف خيمة متهالكة لا تصلح للعيش وسط عجز المنظومة الخدماتية عن مواجهة تداعيات المنخفض

حذر الدفاع المدني في قطاع غزة، الجمعة، من كارثة إنسانية تهدد أكثر من 1.3 مليون فلسطيني يعيشون في خيام متهالكة، مع اقتراب منخفض جوي شديد يتوقع أن يضرب القطاع خلال أيام.

وقال متحدث الدفاع المدني محمود بصل، في تصريحات صحفية، إن نحو 65 بالمئة من سكان القطاع يعيشون في خيام لا تصلح للعيش، مشيرا إلى وجود نحو 200 ألف خيمة متهالكة وألف مركز إيواء مهددة بالغرق.

وحذر بصل من مخاطر انهيار المباني الآيلة للسقوط التي تؤوي نازحين فلسطينيين، قائلا: "إذا صحت هذه التقديرات، فنحن أمام كارثة حقيقية".

ووجه نداء إنسانيا عاجلا إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمؤسسات الخيرية للتحرك قبل وصول المنخفض، وإغاثة السكان ودعم المنظومة الخدماتية في القطاع.

وأوضح أن طواقم الدفاع المدني تعاني نقصا حادا في الوقود والزيوت والإطارات والبطاريات وقطع الغيار ومركبات التدخل السريع ومضخات المياه، فيما تحتاج البلديات إلى معدات تمكنها من مواجهة تداعيات المنخفض.

وشدد على ضرورة استبدال الخيام التالفة بأخرى تقي النازحين من الأمطار، وتخصيص موازنات لتأهيل البنية التحتية في مناطق النزوح بما يضمن الحد الأدنى من ظروف العيش الإنسانية.

واعتبر بصل أن استمرار الأوضاع الراهنة يشكل انتهاكا واضحا لحقوق الفلسطينيين وكرامتهم وخصوصيتهم، محذرا من أن المنخفض المرتقب لن يكون الأخير خلال فصل الشتاء.

وأضاف أن تداعيات الكارثة المرتقبة يمكن الحد منها عبر توفير الاحتياجات اللازمة لسكان القطاع، لكنها ستكون أشد وطأة في حال استمرار الصمت والعجز الدوليين.

وقال: "المواطن أمانة في رقاب هذا العالم، والإنسانية يجب أن يتم حمايتها من كل الجهات المسؤولة".

وفي 6 نوفمبر الجاري، ضرب منخفض جوي قطاع غزة، أسفر عن مصرع 5 فلسطينيين، بينهم سيدتان و3 أطفال، إثر انهيار كتلة رملية فوق خيام نازحين بمدينة دير البلح وسط القطاع، وفق الدفاع المدني.

وتسبب المنخفض في غرق أكثر من 70 ألف خيمة وتضرر نحو 350 ألف فلسطيني، وفق اللجنة العليا لطوارئ الشتاء في غزة.

وفي 13 نوفمبر الجاري، أعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة الرضيع الفلسطيني كنان أحمد أرقيق (9 أشهر) جراء انخفاض حاد في درجة حرارة جسمه، في أول حالة وفاة بسبب البرد خلال فصل الشتاء الحالي.

وبحسب الوزارة، سجل القطاع خلال فصل الشتاء الماضي وفاة 10 فلسطينيين بسبب البرد.

وتتفاقم معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة مع حلول فصل الشتاء الرابع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في أكتوبر 2023، في ظل الدمار الواسع الذي طال المنازل والبنية التحتية وشبكات الصرف الصحي، واضطرار مئات آلاف الفلسطينيين إلى العيش في خيام ومراكز إيواء تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية.