أكد محمد منصور، المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، استمرار جهود اللجنة المصرية في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للفلسطينيين داخل القطاع، في إطار خطة الطوارئ لمواجهة تداعيات المنخفضات الجوية وتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر النازحة.

وأضاف منصور، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن اللجنة تستعد لاستقبال منخفض جوي جديد يتوقع أن يكون من بين أقوى المنخفضات التي يشهدها القطاع، مشيرا إلى استمرار الجهود في ملف الإيواء، من خلال توفير الخيام والشوادر والفرش والبطانيات، وتجهيز الأراضي وتهيئتها لاستقبال الأسر النازحة.

وأوضح أن الجهود تشمل أيضا فتح الطرق وإزالة الركام والتعامل مع تداعيات المنخفضات الجوية والأمطار، بما يساعد على تخفيف معاناة المواطنين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وأشار منصور إلى استمرار اللجنة المصرية في توفير الطرود الغذائية والخبز والدقيق، بالتعاون مع المؤسسات الأممية.

وأوضح أن القوافل التي تصل من مصر تحمل أيضا احتياجات شتوية، من بينها ملابس الأطفال، جرى توزيعها داخل القطاع.