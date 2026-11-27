استشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بينهم طفل، اليوم الجمعة، بنيران إسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن "طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مركبة في منطقة "بئر النعجة" غرب مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد من المواطنين، بينهم مصابون بحالة خطيرة".

وأعلنت طواقم الدفاع المدني تمكنها من انتشال 3 "شهداء" وإصابتين، جراء استهداف مواطنين بالقرب من مسجد معاوية في شارع البحر غرب مدينة رفح جنوب القطاع .

وفي مواصي خان يونس، جنوب غرب القطاع، أصيب طفل برصاص قوات إسرائيلية، التي تستهدف بشكل متكرر خيام النازحين في المنطقة، بنيران أسلحتها من مواقع تمركزها قرب الخط الأصفر شرقا، وفق مصادر طبية وشهود عيان.