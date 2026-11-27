اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2026، مع ختام منافسات دور المجموعات مساء أمس، بعدما حُسمت البطاقات الست الأخيرة في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعات من التاسعة إلى الثانية عشرة، لتبدأ مرحلة جديدة من المنافسة على اللقب، بمشاركة 32 منتخبًا، في مقدمتها أربعة منتخبات عربية هي مصر والسعودية والمغرب والجزائر.

وحملت الجولة الختامية أنباء سعيدة للكرة العربية، بعدما نجح المنتخب الجزائري في انتزاع بطاقة التأهل بفوزه على جمهورية الدومينيكان بهدف دون رد، سجله ياسين عابد في الدقيقة 27، ليحصد منتخب الجزائر انتصاره الثاني في البطولة فيما فازت تشيلي على الجبل الأسود بهدف نظيف حمل توقيع بالتازار أوروسيتكا في الدقيقة 32.

وبذلك تصدرت تشيلي برصيد ست نقاط، متقدمة بفارق الأهداف على الجزائر، بينما جاءت جمهورية الدومينيكان ثالثة بأربع نقاط، والجبل الأسود رابعًا بنقطة واحدة.

وفي المجموعة التاسعة، أكد المنتخب البرازيلي جدارته بالصدارة بعدما تغلب على كوستاريكا بثلاثة أهداف دون مقابل، ليحقق العلامة الكاملة برصيد تسع نقاط، فيما حجز منتخب جمهورية أيرلندا بطاقة التأهل عقب فوزه على تنزانيا 3-1، بفضل ثنائية سيليان مورفي وهدف ديزموند أرمسترونج، بينما سجل لقمان مبالاسالو هدف تنزانيا الوحيد.

وشهدت المجموعة الثانية عشرة فوز اليابان على هندوراس بسبعة أهداف دون رد، في نتيجة منحت المنتخب الياباني فرصة التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، بينما حسمت صربيا صدارة المجموعة بفوزها على كولومبيا بهدف نظيف سجله نيبويشا جرويتش في الدقيقة 72، بعدما كان المنتخبان قد ضمنا التأهل قبل الجولة الأخيرة.

وأما المجموعة الحادية عشرة، فقد انتهت بتصدر المكسيك وفنزويلا برصيد سبع نقاط لكل منهما، وجاءت المكسيك أولى بفارق الأهداف، تلتها فنزويلا في المركز الثاني، فيما حلت رومانيا ثالثة برصيد ثلاث نقاط، والكاميرون رابعة دون نقاط.

وانتهى مشوار منتخب قطر تحت 17 سنة عند دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، خلف اليونان المتصدرة بتسع نقاط ومصر صاحبة المركز الثاني بست نقاط، فيما جاءت بنما في المركز الأخير دون رصيد.

وكان العنابي الصغير قد افتتح مشواره بالفوز على بنما 2-0، لكنه خسر أمام مصر بهدفين دون رد، ثم أمام اليونان 1-4، ليترقب نتائج بقية المجموعات على أمل اقتناص إحدى بطاقات التأهل المخصصة لأفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، غير أن رصيده وفارق أهدافه لم يكونا كافيين لمواصلة المنافسة، ليودع البطولة التي تستضيفها الدوحة، بعدما أخفق في الوجود ضمن قائمة أفضل الثوالث المتأهلة.

المركز الثالث

اكتملت قائمة المتأهلين بانضمام ثمانية منتخبات من أصحاب المركز الثالث، هي الإكوادور وموزمبيق وأوروجواي والصين وجمهورية الدومينيكان وطاجيكستان واليابان وأوزبكستان، لتصبح هذه المنتخبات جزءًا من قائمة الفرق الـ32 التي ستخوض منافسات الدور المقبل.

وبحسب الترتيب النهائي للمجموعات، تأهلت المنتخبات صاحبة المركزين الأول والثاني مباشرة، وهي اليونان ومصر (المجموعة الأولى)، وكوريا وأوغندا (المجموعة الثانية)، وأستراليا والأرجنتين (المجموعة الثالثة)، وفرنسا والسعودية (المجموعة الرابعة)، وإيطاليا وكوت ديفوار (المجموعة الخامسة)، وكرواتيا والسنغال (المجموعة السادسة)، ومالي وبلجيكا (المجموعة السابعة)، وإسبانيا والمغرب (المجموعة الثامنة)، والبرازيل وجمهورية أيرلندا (المجموعة التاسعة)، وتشيلي والجزائر (المجموعة العاشرة)، والمكسيك وفنزويلا (المجموعة الـ11)، وصربيا وكولومبيا (المجموعة الـ12).

وفي المقابل، ودعت قطر وتنزانيا وفيتنام ورومانيا، إلى جانب المنتخبات التي أنهت مجموعاتها في المركز الرابع، وهي بنما وكاليدونيا الجديدة والدنمارك وهايتي وجامايكا وكوبا ونيوزيلندا وفيجي وكوستاريكا والجبل الأسود والكاميرون وهندوراس.

سبعة منتخبات بالعلامة الكاملة

نجحت سبعة منتخبات في إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة، بعدما حققت ثلاثة انتصارات متتالية وحصدت تسع نقاط، وهي اليونان وكوريا وإيطاليا ومالي وإسبانيا والبرازيل وصربيا، لتؤكد حضورها القوي قبل انطلاق مرحلة خروج المغلوب.

الماتادور الإسباني الأقوى هجومًا

كان المنتخب الإسباني الأبرز على المستوى الهجومي، بعدما سجل 22 هدفًا في مبارياته الثلاث، ليكون صاحب أقوى خط هجوم في الدور الأول، مستفيدًا من فوزه الكبير على فيجي بنتيجة 15-0، كما قدم المنتخب الإسباني أداءً دفاعيًا مميزًا، إذ أنهى دور المجموعات دون استقبال أي هدف.

وفي المقابل، كان منتخب فيجي صاحب أضعف خط دفاع، بعدما استقبلت شباكه 29 هدفًا خلال مبارياته الثلاث.

صراع إسباني على سباق الهدافين

تقاسم الإسبانيان رافا كروز وغييرمو تروخيانو صدارة قائمة هدافي البطولة برصيد خمسة أهداف لكل منهما، بينما جاء الكوري كيم جي وو والأوزبكي سوخروب ساديرجانوف في المركز التالي بأربعة أهداف لكل لاعب، لتتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة التي ستشهد صراعًا متجددًا على لقب البطولة وجائزة الهداف.