كشف القيادي الفلسطيني هشام عبد الرازق، أول وزير لشؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية، أن سنوات اعتقاله في السجون الإسرائيلية أسهمت بصورة أساسية في تشكيل شخصيته السياسية والثقافية والتنظيمية.

وأضاف خلال لقاء في برنامج «الجلسة سرية» مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن تجربة الأسر لم تقتصر على العمل النضالي والتنظيمي وإنما أتاحت له فرصة التثقيف الذاتي والاطلاع على مختلف جوانب الصراع العربي الإسرائيلي، وهو ما انعكس لاحقًا على إنتاجه الأدبي والفكري

وأوضح أن دخوله السجن للمرة الأولى كان في سن 17 عامًا، ثم عاد إليه لاحقًا أثناء دراسته الجامعية، مشيرًا إلى أن الأسرى كانوا يعتمدون على التثقيف الذاتي والجماعي وفقًا لقدرات كل فرد واهتماماته وإمكاناته الذهنية

وأشار إلى أنه تعلم اللغة العبرية داخل السجون وحرص على قراءة كل ما نُشر في إسرائيل عن الحركة الصهيونية ونشأتها وبداياتها، مؤكدًا أنه لم يترك كتابًا تناول الحركة الصهيونية دون الاطلاع عليه، كما قرأ العهد القديم والعهد الجديد باللغة العبرية، إلى جانب العديد من المؤلفات الأخرى

ونوه إلى أن فترات العزل الانفرادي وفرت له فرصة أكبر للقراءة والتعلم في ظل وجود الكتب داخل الزنازين، لافتًا إلى أن بعض الأيام كانت تتيح له قراءة كتابين، وهو ما أسهم في صقل معارفه وشخصيته، بالتوازي مع توليه مسؤوليات تنظيمية متدرجة داخل السجون وصولًا إلى عضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري وتمثيل المعتقلين، فضلًا عن إنتاجه الأدبي ومنه ديوان «الجراح» وكتاب «شمس في ليل النقب» ورواية «فرسان الحرية»